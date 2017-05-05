أولاند: أوباما لطيف لكنه ممل جدًا

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال مقابلة مع موقع “lobs” تفاصيل إحساسه وهو يستعد لمغادرة الأليزيه، وما عاشه خلال السنوات الخمس الماضية، على المستويين الشخصي و العملي ، لكن رأيه في الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان أبرز وأغرب ما كشف عنه خلال اللقاء.

وفي سياق حديثه عن الفكاهة، عبّر أولاند عن استمتاعه بحس أوباما المرح خلال اللقاء، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيران أيضًا كان لديه حس فكاهي، عكس نيكولا ساركوزي الذي يفتقده، وعلق قائلاً:”إنه لطيف لكنه ممل جدًا”.

والمثير في تصريح فرانسوا أولاند هو أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اشتهر في العالم بتلقائيته وحسّه المرح ، وكان ذلك من أهم المظاهر التي عززت شعبيته ، فهل سبب هذا التصريح موقف شخصي لأولاند من قبل أوباما ، أم أن الأمر يتعلق باختلاف مفهوم الدم الخفيف بين الشعوب؟

ووفقًا لنفس الموقع اعترف أولاند بتدني شعبيته خلال فترة حكمه، خاصة في وقت “الزواج للجميع” ، لكنه يستعد لاستعادتها ابتداء من الـ8 مايو المقبل، أي بعد الاقتراع وتحوله إلى مواطن عادي، كما أعلن أنه ينوي تأليف كتاب لتوضيح الكثير من الأمور عن شخصيته.