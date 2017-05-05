إيران.. مؤيدو المرشح إبراهيم رئيسي يدعون لمحاكمة ظريف

المصدر: طهران - إرم نيوز

دعا مسعود مير كاظمي، وزير النفط في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الخميس، إلى محاكمة وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف، لزعمة أن عدم إبرام صفقة الاتفاق النووي ستدفع الإيرانيين لعدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وقال كاظمي في مهرجان أقيم بالعاصمة طهران دعماً للمرشح المتشدد إبراهيم رئيسي الذي يوصف بأنه “مرشح المرشد علي خامنئي”، إنه “يجب محاكمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي باع المصالح الوطنية الإيرانية لصالح الغرب في الاتفاق النووي”.

وأضاف “نحن أبناء البسيج (التعبئة) وشبابنا وأطفالنا تعبوا من الوضع الحالي حقاً، ويجب تغيير الأوضاع”.

وفي سياق متصل، أعلن عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس هيئة التفتيش بمكتب المرشد الإيراني علي أكبر ناطق نوري، دعمه للرئيس الحالي حسن روحاني الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في 19 أيار/ مايو الجاري.

وقال ناطق نوري الذي يوصف بالأصولي المعتدل، إن “روحاني الرجل الأصلح لإدارة الحكومة المقبلة، وأنا أدعو إلى انتخابه مرة ثانية”، مطالبًا الإيرانيين بـ”عدم الاهتمام بالاحصائيات والاستطلاعات الكاذبة التي أظهرت تراجع شعبية روحاني”.

وتشهد الساحة السياسية الإيرانية خلافات واسعة بين معسكر التيار الإصلاحي وحلفائه من المعتدلين من جهة، وبين التيار المتشدد من جهة أخرى، مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس المرشحون الستة الذين حظوا بتأييد مجلس صيانة الدستور في نيسان/ أبريل الماضي، على منصب رئاسة الجمهورية، وهم: حسن روحاني، وإبراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف، وإسحق جهانغيري، ومصطفی هاشمي طبا، ومصطفی میرسلیم.