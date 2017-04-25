الأهلي الإماراتي يتعادل مع استقلال طهران وينفرد بقمة مجموعته بدوري أبطال آسيا

تعادل الأهلي الإماراتي خارج أرضه 1-1 مع استقلال طهران لينفرد بقمة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.
وتقدّم عبد العزيز صنقور بهدف للأهلي بعد مرور 17 دقيقة وأدرك كاوه رضائي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.
فيديو : هدف التعادل لـ #استقلال_طهران الإيراني 1 – 1 #الأهلي_الإماراتي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/2Jwmoogym2
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 25, 2017
وأصبح رصيد الأهلي ثماني نقاط من خمس مباريات وهو نفس رصيد استقلال إيران لكن الفريق الإماراتي يتفوق بسبب المواجهة المباشرة إذ فاز ذهابًا 2-1 في دبي.
وفي وقت سابق اليوم تعادل التعاون السعودي 4-4 مع لوكوموتيف طشقند في لقاء مثير لينفرد بالمركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة عن ممثل أوزبكستان.
وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات يلعب الأهلي على أرضه مع لوكوموتيف بينما يحلّ استقلال طهران ضيفًا على التعاون في التاسع من مايو أيار المقبل.
فيديو: هدف #الأهلي_الإماراتي الأول على #الاستقلال_الإيراني #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/FSMlc5RhlZ
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 25, 2017