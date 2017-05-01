إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 760 ألف برميل للمرة الأولى منذ 2014

المصدر: وكالات

قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج بلاده من النفط تجاوز 760 ألف برميل لأول مرة منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأضاف صنع الله، بحسب بيان للمؤسسة نشر على موقعها الإلكتروني، أن المؤسسة ماضية في خططها لزيادة الإنتاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الدولة وإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وسجلت ليبيا في العام الماضي أدنى معدل إيرادات على مر تاريخها الحديث، إذ لم تتجاوز 8.6 مليار دينار (6.1 مليار دولار)، في مقابل مصروفات قاربت 30 مليار دينار (21.2 مليار دولار) بعجز قدره 21 مليار دينار (14.8 مليار دولار) ليشكل عجزًا تراكميًا منذ إقفال الموانئ والحقول النفطية قدره 57 مليار دينار (40.3 مليار دولار)، وفق البيان.

وانخفض إنتاج ليبيا، التي تحوز أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، إلى 207 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام خلال السنوات الماضية، من ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يوميًا قبل الثورة الليبية عام 2011.

وأدت التقلبات السياسية الحادة التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية، إلى انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي كانت تستهدف إنتاج مليوني برميل يوميًا بحلول 2017.