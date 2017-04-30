بعد 100 يوم على حكمه.. ترامب لم يظهر بالخشونة المتوقعة

المصدر: لندن – إرم نيوز

أعربت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، اليوم الأحد، عن اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس بالخشونة التي أظهرها خلال حملاته الانتخابية؛ ما يعني أنه “فشل بشكل ذريع بالمعايير التي وضعها بنفسه”.

وقالت الصحيفة إن معظم قرارات ترامب الداخلية لم تر النور بسبب رفضها من قبل المحاكم والمؤسسات الأمريكية الأخرى، في حين كانت سياسته الخارجية “متقلبة” بشكل كبير ومتعارضة تماما مع شعاراته الانتخابية.

وأشارت إلى قرار ترامب بضرب سوريا أوائل الشهر الحالي، رغم أنه كان يعارض بشدة سياسة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بأي تورط في الحرب الأهلية في ذلك البلد العربي.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى توجه ترامب لتحسين العلاقة مع الصين في الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو وهي سياسة تختلف كليا عن لغته الانتخابية.

وبالنسبة للأزمة الكورية اعتبرت الصحيفة أن تعامل ترامب مع بيونغ يانغ يتسم بالقوة والحزم، لكنها رأت بأن ذلك لا يشكل “إستراتيجية واضحة المعالم ذات نهاية محددة.”

وتمنت الصحيفة أن يكون الرئيس ترامب مع نهاية 100 يوم على توليه منصبه قد ظهر أقل خشونة وأكثر ليونة من الناحية العملية مقارنة مع “شخصية الفتوة” التي أظهرها خلال حملاته الانتخابية.