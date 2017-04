بالفيديو.. دونالد ترامب يوقّع قبعة طفل يزور البيت الأبيض ثم يرميها بعيدًا

ربما لا يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً تقليدياً إلا أنه حافظ على تقليد البيت الأبيض “Easter Egg Roll” الذي يتضمن دعوة أطفال للحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لمطاردة البيض.

ووصف ترامب الأطفال بأنهم “تنافسيون بدرجة عالية جداً” وتنبأ أنهم سيملكون مستقبلاً ناجحاً. إلا أن أحد الأطفال كان حظه سيئاً، إذ رمى ترامب قبعته بعيداً بعد أن وقع الرئيس عليها شعاره “جعل أمريكا عظيمة مجدداً”.

وحينها صاح الطفل “لا!”، بينما طارت القبعة في الهواء نحو أطفال آخرين، ثم قام ترامب بتكرار المزحة باستخدام قبعة أخرى. وبذلك كانت آراء الناس متباينة حول هذا الفعل الرئيس فظن البعض أنه قاس وظن آخرون أنه مضحك.

ويقول آخرون ممن يدافعون عن الرئيس ترامب إنه لم يرم القبعة بعيداً، بل رماها لإعادتها للصبي الذي سلمها له. لكن من الصعب معرفة الحقيقة بالنظر لزاوية تصوير الفيديو. أما القبعة الثانية التي رماها ترامب أيضاً نحو الأطفال المتجمعين مع قوله: ” تفضلوا أيها الأطفال” فكان صعباً معرفة أين استقرت في النهاية.

بينما نسي لاحقاً وبعدما أنهى التوقيع مَن الذي قدم له القبعة الأخيرة، فيما برر تصرفه محبوه أنه كان يسأل عن صاحب القلم الذي استخدمه في التوقيع.

وحول ذلك، علق موقع “ديلي دوت” بالقول: “التناقش في هذا الأمر يعد تافهاً عندما يسقط الرئيس قنابل وزنها 11 طنا في أفغانستان، إلا أن معجبي الرئيس أحبوا الفيديو والموقف ويعتقد ناقدوه أنه يظهر أنه غير كفء في التعامل مع مهمات بسيطة مثل التوقيع للأطفال”.

A kid asks Trump to sign his hat at the White House Easter Egg Roll. The president signs … and then tosses the hat into the crowd. pic.twitter.com/7ExdhpO97H

— POLITICO (@politico) April 17, 2017