مسؤول روسي: جهود واشنطن لعزلنا في الأمم المتحدة “أضغاث أحلام”

المصدر: موسكو - ارم نيوز

أكدت مصادر روسية رسمية، استحالة تحقيق ما تتمناه واشنطن حول عزل روسيا في الأمم المتحدة، مشددة على استمرار تقارب مواقف موسكو وتنسيق نشاطاتها مع الصين بشأن كوريا الشمالية.

في هذا الصدد، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفدرالي الروسي الكسي بوشكوف، إن “إدراج واشنطن لما تتصوره من خلال النجاح في عزل روسيا، ضمن إنجازات المائة يوم الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تعدو كونها أضغاث أحلام”.

فيما أعرب بوشكوف، عن “مخاوفه تجاه احتمالات انقلاب الموقف، بما يعني أن العزلة قد تلحق بالولايات المتحدة وليس بروسيا”، مشيرا في تغريدة له على تويتر إلى أن “ما يراود واشنطن من أحلام غير قابل للتحقيق، وأن موسكو وبكين تواصلان تنسيق خطواتهما بشأن كوريا الشمالية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، وصفت تصريح البيت الأبيض بشأن “عزل روسيا في الأمم المتحدة” بأنه “تصريح غريب”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسية جينادي جاتيلوف ما قاله بهذا الصدد، إننا “على العكس نسعى بالأمم المتحدة إلى التعاون مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة”. وأضاف “أرى أن الحديث يجب أن يكون ليس عن وضع أحدهم في عزلة، بل بالبحث عن النقاط المشتركة للوصول إلى الحلول المقبولة للجميع للمشاكل القائمة”.

وخلص المسؤول الدبلوماسي الروسي، إلى التأكيد على أن “هذا هو ما يجب أن يكون عليه عمل الأمم المتحدة، وليس العمل على وضع أحد ما في عزلة”.