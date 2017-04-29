ترامب: التجربة الصاروخية الجديدة دليل على ازدراء كوريا الشمالية للصين‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيام كوريا الشمالية بتجربة صاروخية جديدة فجر اليوم السبت، أنه “ازدراء للصين ورئيسها المحترم”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، اليوم، بعد فترة وجيزة من تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

وأشار ترامب إلى أن بيونع يانغ “لم تحترم” الصين ورغبات رئيسها المحترم من خلال التجربة الصاروخية الفاشلة اليوم.

وفي وقت سابق، أكّدت قيادة القوات الأمريكية بالمحيط الهادي، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخ باليستي جديدة فجر اليوم.

وقالت القيادة، في بيان، إن التجربة باءت بالفشل، حيث سقط الصاروخ الباليستي “KN-17” متوسط المدى، داخل الحدود الكورية.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الصين هدّدت بفرض عقوبات على كوريا الشمالية حال قيامها بتجربة نووية جديدة.

وأوضح، لقناة “فوكس نيوز”، أن الحكومة الصينية انضمت للولايات المتحدة بشأن التجارب الكورية الشمالية، مؤكّدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الجانبين.