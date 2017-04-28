ترامب يلمح إلى فشل الوساطة الصينية في حل الأزمة مع كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إلى فشل الصين في لعب دور الوسيط بين أمريكا وحليفتها كوريا الشمالية، معتبرا أن التجربة الصاروخية الأخيرة دليل على عدم احترامها لحليفتها.

وكتب ترامب على تويتر بعد ساعات من التجربة الفاشلة أن “كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم جدا عندما أطلقت، بعملية غير ناجحة، صاروخا اليوم”.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا السبت (بتوقيت كوريا) من منطقة شمال بيونغ يانغ، بحسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إلا أن التجربة فشلت بعيد عملية الإطلاق.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفي وقت دفعت الولاي