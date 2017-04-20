وصف ترامب بـ “الجاهل” بعد قوله إن كوريا كانت جزءاً من الصين

المصدر: لندن – إرم نيوز

وصف دبلوماسي كوري جنوبي الرئيس الأمريكي دونال ترامب بـ “الجهل المروع” بعد قوله إن كوريا كانت جزءا من الصين في الماضي وذلك خلال لقائه بالرئيس الصيني شي جين بنغ في واشنطن أوائل الشهر الحالي.

وبحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية أدلى ترامب بهذا التصريح في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي والذي قال فيه إنه ناقش تاريخ الصين وكوريا مع الرئيس شي الذي أكد له أن الصين كانت القوة المهيمنة منذ آلاف السنين.

ونقلت الصحيفة عن راه جونغ ييل سفير كوريا الجنوبية السابق في بريطانيا واليابان قوله :”أنا متأكد بأن السيد شي لم يقل إن كوريا كانت جزءا من الصين بل كانت تحت النفوذ الصيني تاريخيا وأعتقد أن ترامب فهم ما قاله السيد شي بشكل خاطئ.”

وأضاف راه :”هذا ينم عن جهل مورع بالوضع التاريخي في شمال وشرق أسيا…في الحقيقة إن هذا الجهل هو مصدر قلق كبير لنا”، مؤكدا على ضرورة قيام “أحدهم بتنوير ترامب حول الحقائق في تلك المنطقة حتى لا ينخدع مرة أخرى بأقوال حماسية وطنية من قبل الصينيين.”