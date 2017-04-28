كوريا الجنوبية ترفض تحمل تكلفة نصب نظام “ثاد” للدفاع الصاروخي الأمريكي على أراضيها‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إنه لا تغيير في موقفها المطالب، أن تتحمل الولايات المتحدة تكلفة نصب نظام ثاد للدفاع الصاروخي على أراضيها.

وكانت الوزارة ترد على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع رويترز، وقال فيها إنه “يريد أن تتحمل سول تكلفة نظام ثاد”.

وقالت الوزارة في بيان:”لا تغيير في موقف كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وهو أن توفر حكومتنا الأرض ومنشآت الدعم، وأن تتحمل الولايات المتحدة تكلفة نشر نظام ثاد وتشغيله وصيانته”.

وكانت سول، رفضت تصريحات للرئيس ترامب، جاء فيها أن على كوريا الجنوبية دفع ثمن الدرع الصاروخية الأمريكية البالغة قيمتها مليار دولار التي ينشرها الحليفان في هذا البلد للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية.

ووصلت العناصر الأولى من منظومة “ثاد” إلى ملعب غولف سابق في منطقة سيوغغو (جنوب) على مسافة 250 كلم جنوب سول؛ ما أثار غضب بكين في وقت يسود فيه توتر شديد شبهَ الجزيرة الكورية على خلفية برنامجي بيونغ يانغ النووي والباليستي.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن الدرع ستبدأ العمل في غضون أيام.

وقال ترامب:”أبلغت كوريا الجنوبية أنه من المناسب أن تدفع. إنها منظومة بقيمة مليار دولار”، مضيفًا، “أنها هائلة، تدمر الصواريخ مباشرة في الجو”.

وترتبط سول وواشنطن بمعاهدة أمنية منذ الحرب الكورية (1950-1953) وتنشر الولايات المتحدة أكثر من 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية.

وردت سول، أنه بموجب الاتفاق حول الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، تقدم كوريا الجنوبية الأرض والبنى التحتية لمنظومة ثاد، فيما تدفع واشنطن تكاليف نشرها وتشغيلها.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، “ليس هناك تغيير في هذا الموقف الأساسي”.

ومنظومة “ثاد” مصممة لتتمكن من التصدي وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة وبعيدة المدى في آخر مرحلة من إطلاقها.

وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتنماعي بسخرية على موقف ترامب، فكتب أحدهم على تويتر”كان يريد بدء حرب مع كوريا الشمالية، وأن تكون كوريا الجنوبية، من يدفع”.