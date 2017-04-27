التحقيق مع مستشار لترامب بشأن تلقّيه أموالًا “أجنبية”‎

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

كشف خطاب نشره أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، أن المفتش العام لوزارة الدفاع “البنتاغون” فتح تحقيقًا بشأن ما إذا كان مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب قد تلقى أموالاً من هيئات أجنبية دون الحصول على الموافقة المطلوبة.

ويزيد التحقيق الجديد من المشاكل القانونية التي يواجهها فلين لحصوله على مئات الآلاف من الدولارات من شبكة تلفزيون “روسيا اليوم” التي تديرها الدولة ومن شركة مملوكة لرجل أعمال تركي بعد أن استقال من منصب مدير للمخابرات العسكرية الأمريكية وتقاعد من الجيش برتبة ليفتنانت جنرال في العام 2014.

وقال أعضاء بارزون في الكونغرس هذا الأسبوع إن فلين خرق القانون على الأرجح لأنه لم يطلب إذنًا ولم يحصل عليه لقبول 45 ألف دولار للحديث في حفل عشاء نظمته “روسيا اليوم” في 2015 جلس خلاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في الخطاب أن مثل هذا التصرف في حال ثبوته سيمثل انتهاكًا لقوانين مستقاة من الدستور تمنع ضباط الجيش سواء الحاليين أو المتقاعدين من قبول أي أموال من قوى أجنبية سواءً أكانت أجرًا أو راتبًا أو مكافأةً.

وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الصحفيين أمس أن التحقيق الذي فتحه المفتش العام إجراء “مناسب”.

وقال: “إذا رأوا أن هناك أخطاءً عندئذ يتعيّن على المفتش العام لوزارة الدفاع فحصها”.