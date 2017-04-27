للمرة الأولى.. كوريا الشمالية توافق على استضافة خبيرة حقوقية أممية‎

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

وافقت كوريا الشمالية على استضافة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة إلى بيونغ يانغ في خطوة تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للدولة المنعزلة، حيث لم يسبق للبلاد دعوة أي خبير أممي مختص في مجال حقوق الإنسان لزيارة أراضيها.

وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس أن كاتالينا ديفانداس-آغيلار ستصل إلى الدولة الشيوعية الأربعاء المقبل بعد تلقيها دعوة من بيونغ يانغ.

وأضاف البيان أن الزيارة “ستكون الأولى على الإطلاق التي يجريها خبير مستقل تابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وكان المجلس اتهم كوريا الشمالية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتوقيف ما يقارب 120 ألف شخص في معسكرات اعتقال بظروف قاسية.

وقاطع نظام كوريا الشمالية الشهر الماضي جلسة عقدها المجلس للتدقيق في سجله الحقوقي معتبرا الخطوة عبارة عن “هجوم سياسي” ضده.

واعتبرت ديفانداس-آغيلار أن الزيارة المقبلة ستشكل فرصة مهمة لدراسة الوضع في البلد مع التركيز تحديدا على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت: “زيارتي المقبلة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشكل فرصة رئيسية لمعرفة الحقائق والقوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقات بشكل مباشر”.

وصادقت بيونغ يانغ في كانون الأول/ديسمبر الماضي على معاهدة دولية بشأن حقوق ذوي الإعاقات.

وأوضحت المقررة الأممية أنها ستنظر في التحديات والفرص التي تواجهها الحكومة في تنفيذ المعاهدة.

وخلال مهمتها التي ستستمر ستة أيام، ستزور الخبيرة الأممية بيونغ يانغ ومحافظة هوانغاي الجنوبية، على أن تعقد في اليوم الأخير من الزيارة مؤتمرا صحافيا في العاصمة، وفقا للأمم المتحدة.