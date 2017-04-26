دعوات أمريكية بتمويل الجدار مع المكسيك من أموال المخدرات

المصدر: بلقيس دارغوث - إرم نيوز

قدم السيناتور عن ولاية تكساس والمرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية تيد كروز مشروع قانون للسماح للأصول المصادرة من أمراء المخدرات بتمويل الجدار المقترح من قبل الرئيس دونالد ترامب على طول الحدود الأميركية المكسيكية.

وقال كروز “ان 14 مليار دولار سوف تقطع شوطاً طويلاً نحو بناء جدار من شأنه أن يحافظ على أمن الاميركيين ويعيق التدفق غير المشروع للمخدرات والأسلحة والافراد عبر حدودنا الجنوبية”.

وتسعى الحكومة الامريكية إلى الحصول على 14 مليار دولار من محاكمة تاجر المخدرات الشهير جواكين “إل تشابو” غوزمان.

وسلمت المكسيك غوزمان إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضى، لكنه أصر على أنه غير مذنب رداً على لائحة اتهام تصمنت 17 تهمة في محكمة اتحادية بنيويورك.

وتزعم الاتهامات أن غوزمان قاد مؤسسة إجرامية ما زالت قائمة ومسؤولة عن الاتجار بالمخدرات والتآمر بين عامي 1989 و 2014.

وتقوم الحكومة الأمريكية بشكل روتيني بحجز أصول تجار المخدرات المزعومين والموزعين.

ويأتي مشروع قانون كروز في الوقت الذي يسعى فيه البيت الابيض للحصول على تمويل لبدء العمل على الجدار الحدودي، بينما يعارض الديمقراطيون تخصيص جزة من الموازنة لتمويل الجدار المكلف ويهددون بإغلاق الحكومة.

وطالب مسؤولون الأسبوع الماضي برؤية بعض الاموال فى مشروع قانون الإنفاق القادم، لتجنب إغلاق الحكومة يوم الجمعة.

وقال زعيم الاقلية بمجلس الشيوخ تشاك شومر الثلاثاء إنه من الممكن التوصل الى اتفاق لتجنب اغلاق الحكومة إذا تخلى ترامب عن طلبه بتمويل الجدار.