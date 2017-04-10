بالصور.. زوجة دونالد ترامب السابقة تشارك في مسابقة للرقص

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

ظهرت الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مارلا مابلز (54 عاما) ليلة السبت الـ 8 من أبريل في النسخة الإيطالية من برنامج الرقص الشهير “ارقص مع النجوم” ، وألهبت الجمهور بحماستها على حلبة الرقص.

وكان بَيْنَ مارلا ودونالد ترامب علاقة عاطفية عندما استقبلا ابنتهما تيفاني سنة 1993، فقررا الاحتفال بزفافهما بعدها بشهرين في حفل باذخ حضره 1000 مدعو، لكن الزواج لم يستمر، وتم الطلاق سنة 1999.

وكانت عارضة الأزياء الجميلة تسعى لشق طريقها في مجال التمثيل ، إلا أنها لم تتجاوز بضعة أدوار ثانوية في مسلسلات تلفزيونية أشهرها “المربية” الذي كانت تقوم ببطولته فران دريتشر، و لم تتمكن أبدا من الوصل إلى الشاشة الكبرى.