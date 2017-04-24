إيران: منحة أوروبية لتعزيز سلامة البرنامج النووي

المصدر: طهران - إرم نيوز

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 5 مليون دولار من أجل زيادة السلامة للبرنامج النووي الإيراني.

وقال صالحي في كلمة له خلال تكريم مجموعة من العاملين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن “الصناعة النووية لا تزال مستمرة إلى الأمام والحديث عن توقفها هو كلام لا أساس له من الصحة”.

وأوضح المسؤول الإيراني إنه “في السنة الأولى من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، كشف هذا الاتفاق عن وجود حركة حيوية ونشطة في الصناعة النووية الإيرانية، كما إن هدفنا في الصناعة النووية ليس تحقيق أغرض غير سلمية”.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه “في حال أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات جديدة مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، فإن هذا الأمر سيكون مخالفة واضحة وصريحة لبنود الاتفاق النووي“.

وکان السناتور الأمريكي البارز عن الحزب الجمهوري باب كوكر، أعلن مطلع أبريل الجاري، أن مجلس الشيوخ أرجأ صياغة قانون جديد لعقوبات جديدة تستهدف البرنامج النووي الإيراني والقوة الصاروخية للحرس الثوري لما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجرائها في 19 آيار/ مايو المقبل.

وقال باب كوكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ “إن المجلس كان يخطط لصياغة قانون جديد لفرض عقوبات ضد إيران، لكن هذا القانون تم تأجيله لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية”، مشيراً إلى أن “هناك قلق لدى الإتحاد الاوروبي من فرض عقوبات جديدة ربما تؤثر على الانتخابات الرئاسية الإيرانية”.