ظريف متحدياً: واشنطن ستلتزم بالاتفاق النووي رغم اتهامنا بالإرهاب

المصدر: طهران - إرم نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن اتهام الولايات المتحدة لبلاده بدعم “الإرهاب” لن يغطي على تنصل واشنطن من التزاماتها تجاهنا فيما يخص الاتفاق النووي.

وكتب ظريف على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” رداً على وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: “كلامكم مجرد دعاية كاذبة واتهامات واهية، إن أمريكا يجب تغيير مسارها والوفاء بالتزاماتها فيما يخص الاتفاق النووي”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال أمس الأربعاء “إذا لم يتم لجم إيران، فإن لديها الإمكانيات للسير في المسار ذاته الذي تسلكه كوريا الشمالية”، مضيفاً أن “إيران صاحبة أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم بسجن المعارضين السياسيين بانتظام وإعدامهم”.

ودعا تيلرسون إيران إلى وقف استفزازاتها المستمرة والمزعجة لزعزعة استقرار دول في الشرق الأوسط، وتقويض مصالح الولايات المتحدة في سوريا والعراق ولبنان.

وأضاف قائلا “سياسة شاملة بشأن إيران تتطلب أن نتصدى لكل التهديدات التي تشكلها إيران، ومن الواضح أنها كثيرة”.

واعتبر أن طهران “تتزعم الدول الراعية للإرهاب في العالم، وهي المسؤولة عن تكثيف عدة صراعات، مقوضة بذلك المصالح الأمريكية في بلدان مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان، وتواصل دعم الهجمات ضد إسرائيل”.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن “إيران ماضية دون رادع في الطريق نفسه الذي سلكته كوريا الشمالية من قبل، وستأخذ العالم معها في طريقها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر أمس بمراجعة للسياسة الأمريكية تجاه إيران، بما في ذلك عقوبات على طهران والاتفاق النووي.