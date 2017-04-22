إيران تتهم ترامب بمحاولة إيجاد ذريعة لإلغاء الاتفاق النووي

المصدر: طهران- إرم نيوز

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى هو وإدارته لإيجاد ذريعة لإلغاء الاتفاق النووي بين الغرب وإيران.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت في بيان: “أيا كانت الذريعة، فلن نسمح بذلك”.

ونقلت بوابة الوزارة عن عراقجي قوله إن إيران ستطرح للنقاش الجاد والنقد مسألة “التوجه نحو المواجهة” الذي تمارسه إدارة ترامب خلال الاجتماع المخصص لمناقشة الملف النووي يوم الثلاثاء المقبل في فيينا.

كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون انتقد خلال الأيام الماضية توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، مبررا ذلك بأنه لا يفي بغرض منع إيران عن إنتاج الأسلحة النووية.

وقال تيلرسون يوم الاربعاء الماضي في واشنطن: “إن الاتفاق يؤجل فقط وصول إيران إلى هدفها المتمثل في أن تكون قوة نووية.”

يفترض أن يؤدي الاتفاق النووي مع إيران المبرم في فيينا إلى تبديد مخاوف المجتمع الدولي من إمكانية بناء طهران أسلحة نووية.

ويتضمن الاتفاق عدة إجراءات منها إخضاع برنامجها لتخصيب اليورانيوم لمدة 25 عاما لمنظومة مراقبة وتقييد متعددة الحلقات تشرف عليها المنظمة الدولية للطاقة الدولية.

في المقابل يقضي الاتفاق بأن يرفع الغرب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.