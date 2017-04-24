فرانسوا أولاند يطالب بالتصويت لـ “ماكرون” في الشوط الثاني

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

خرج الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن صمته وحياده، ليعلن من قصر الأليزيه دعمه لمرشح الرئاسة الفرنسية “إيمانويل ماكرون” قائلا:”من جهتي سأصوت لإيمانويل ماكرون. وأحيي المكونات السياسية التي دعت للقيام بذلك رغم تحفظاتها. فإيمانويل ماكرون يدافع عن القيم التي تسمح بجمع الفرنسيين”.

وأشار فرانسوا أولاند في كلمته، مساء اليوم الاثنين، إلى مجموعة من الأخطار التي يشكلها تولي اليمين المتطرف في حال تسلمه دفة رئاسة فرنسا، قائلاً:”إن وجود اليمين المتطرف يعرض بلدنا من جديد للخطر، وتاريخه الطويل يثبت ذلك، حيث سيؤثر برنامجه الانتخابي على الحياة في بلادنا، من خلال خفض القدرة الشرائية للفرنسيين، والقضاء على آلاف فرص العمل، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. وهناك خطر عزل فرنسا عن محيطها الأوروبي، وبالتالي القطيعة مع الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف: “وفي مواجهة التهديد الإرهابي، سيقسم اليمين المتطرف فرنسا بشكل عميق، وأمام خطر كهذا، من الصعب السكوت، أو الاحتماء في اللامبالاة، فالتعبئة تفرض نفسها وكذلك الوضوح في الاختيارات”.

وبهذا يضم الرئيس الفرنسي أولاند صوته إلى المكونات السياسية، والمرشحين الذين دعوا إلى التصويت لـ إيمانويل ماكرون، كمنافسيه بونوا هامون، وفرانسوا فيون، بينما فاجأ ممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون الجميع، عندما أكد قبل الإعلان عن النتائج الرسمية انه لن يدعو للتصويت لـ ماكرون.