ميركل تشرح لترامب أساسيات التجارة مع “الاتحاد الأوروبي” 11 مرة

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

لم يفهم الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لا تستطيع التفاوض على صفقة تجارية مع ألمانيا وحدها، وأنه يجب أن يتعامل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة، وفقًا لما ذكره مسؤول ألماني كبير.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “ترامب سأل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 10 مرات إذا كان بإمكانه التفاوض على صفقة تجارية مع ألمانيا وفي كل مرة كانت ترد: لا يمكنك أن تعقد صفقة تجارية مع ألمانيا وحدها بل يجب أن تكون مع الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وأضاف المسؤول أنه “في الرفض الحادي عشر وصلت الرسالة أخيرًا لترامب وقال: حسنًا سنقوم بعقد اتفاق مع أوروبا إذن”.

بحسب صحيفة “بيزنس إنسايدر الأمريكية”، أبلغت ميركل أعضاء حكومتها بأن ترامب واجه سوء فهم جوهري حول أساسيات الاتحاد الأوروبي والتجارة.

ووقع هذا التبادل عندما اجتمعت ميركل مع ترامب الشهر الماضي، وأفاد تقرير أنها أقنعته بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي ككتلة بعد أن تم رفض محاولات عقده للاتفاق مع الدول منفردة.

وقال مصدر مُقرب من البيت الأبيض إن الحديث أدى إلى إدراك إدارة ترامب أنه من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بإبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي أكثر من أن تقوم بإبرامه مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.