ترامب يتجه لإبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل بريطانيا

المصدر: وكالات

نقلت صحيفة “تايمز” اليوم السبت، عن مصادر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قولها: إن الولايات المتحدة ربما تبرم اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تحمس الرئيس دونالد ترامب لذلك.

وقالت الصحيفة: إن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ستأتي بعد أوروبا في السباق نحو إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، بعدما نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إقناع ترامب بأن المحادثات إزاء هذه الصفقة ربما تكون أيسر مما يعتقد.

ولن يكون بمقدور بريطانيا الاتفاق على صفقات تجارية جديدة حتى تغادر الاتحاد الأوروبي في عام 2019.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله: بوجود “إدراك” داخل إدارة ترامب بأن إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي يسمح بتبادل السلع والخدمات دون تعريفة جمركية، هو أكثر أهمية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة مقارنة بإبرام الصفقة مع بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن سياسي ألماني بارز قوله: “إن ترامب سألها (ميركل) عشر مرات عما إذا كان بإمكانه التفاوض بشأن صفقة تجارية مع ألمانيا”.

وأضاف السياسي: “في كل مرة كانت ترد بلا، وإنه يستطيع التفاوض فقط مع الاتحاد الأوروبي”.

وقال: “في المرة رقم 11 فهم ترامب أخيرًا الرسالة وقال: حسنًا سنبرم إذن اتفاقًا مع أوروبا”.