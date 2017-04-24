سول تبحث إجراء مناورات مع قوة أمريكية وطوكيو تطالب بضبط النفس

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قالت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها تجري محادثات مع واشنطن لإجراء مناورات مشتركة مع المجموعة القتالية لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون مع اقترابها من مياه شبه الجزيرة الكورية، وسط مخاوف من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة.

ولم يقدم المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مون سانغ-جيون مزيدًا من التفاصيل بخلاف أن سول تجري مناقشات مع البحرية الأمريكية.

وكانت مدمرتان يابانيتان انضمتا الأحد إلى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون، لإجراء تدريبات.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإبقاء على الاتصال الوثيق بشأن كوريا الشمالية، مع مطالبة بيونجيانغ بإظهار ضبط النفس مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال آبي للصحفيين بعد مكالمة هاتفية مع ترامب إنه يقدر موقف الرئيس الأمريكي بإظهار أن كل الخيارات متاحة عند التعامل مع كوريا الشمالية.