اغتيال قائد بارز في “الحرس الثوري” جنوب شرق إيران

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قُتل قائد إحدى كتائب “اللواء 110” التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لهجوم مسلح على الطريق البري بمنطقة “كورين” بمحافظة سيستان جنوب شرقي البلاد.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن “القائد الذي يُدعى روح الله عالي، تعرض لإطلاق نار من قبل إرهابيين تكفريين في قضاء كورين في المحافظة، ما أسفر عن وفاته”.

وأضافت الوكالة أن “قوات الأمن تمكنت من قتل الإرهابيين الاثنين اللذين اغتالا عالي، فور وقوع الهجوم”، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

يُذكر أن عالي كان مكلفاً بمهمة إرساء الأمن والاستقرار في قضاء كورين المتاخمة للحدود مع كل من باكستان وأفغانستان.