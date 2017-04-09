إيران تدرس رفع الحظر عن “تويتر”

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لدراسة رفع الحظر عن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي حُظر عام 2009 بسبب “استخدامه من قبل المعارضة الإصلاحية في الدعوة للاحتجاجات ضد النظام بتهمة تزوير نتائج الانتخابات”.

وقال الوزير محمود واعظي في تصريحات للصحفيين، إن “حكومة الرئيس حسن روحاني شكلت لجنة لدراسة رفع الحظر عن موقع تويتر”، مشيراً إلى أن “تويتر يعد منصة سياسية لتوعية المجتمع وأصبح من المواقع المحبوبة لدى الإيرانيين”.

وكشف الوزير الإيراني عن وجود موافقة أولية من قبل حكومة حسن روحاني لرفع الحجب عن موقع “تويتر”، مضيفاً “لكننا بحاجة لموقع لجنة الإشراف على شبكات التواصل الاجتماعي التي لها الرأي الأخير في هذا الصدد”.

وبدأ العديد من مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 19 من أيار/ مايو المقبل، بتدشين صفحات لهم للترويج عن برامجهم الانتخابية.

وكان مساعد النائب العام الإيراني عبد الصمد خرم آبادي، وهو عضو لجنة تحديد النصوص الجنائية التي تشرف على أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في إيران، قال في مطلع آذار/ مارس الماضي، إن “ما ذكر عن وجود نية لدى الحكومة برفع الحجب عن تويتر قبل نهاية العام الجاري لا صحة له، وإن هذا الموقع ساهم في إثارة الفتنة عام 2009”.

وتحظر السلطات الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي من بينها “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، وكان أول مسؤول حكومي يفتح صفحته عبر “فيسبوك” هو وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف، ما أثار انتقادات من بعض المسؤولين بعد أن اعتبرت إيران هذه المواقع بأنها مثيرة “للفتنة والفساد”.

يشار إلى أن العديد من الإيرانيين يستطيعون الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر برامج تتجاوز الحجب.