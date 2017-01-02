داعش يتبنى هجوم الملهى الليلي باسطنبول

المصدر: اسطنبول – إرم نيوز

أعلن تنظيم داعش اليوم الاثنين مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا في مدينة اسطنبول التركية خلال احتفالات العام الجديد.

وأوضح التنظيم في بيان نشره على الإنترنت أن “جنديا من جنود الخلافة دك أحد أشهر الملاهي الليلية التي يحتفل فيها النصارى وأغار عليهم بالقنابل اليدوية وسلاحه الرشاش”.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن سقوط 150 شخصا بين قتيل وجريح.

وأضاف بيان داعش أن العملية تأتي “ثأرا من أنقرة”، مهددا الحكومة التركية بأن “دماء المسلمين التي تسفك بقصف طائراتها ومدافعها ستستعر نارا في عقر دارها”.

ووفقا لبيانات الحكومة التركية، فقد أسفر الهجوم عن مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين.