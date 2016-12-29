داعش يهدد بتحويل احتفالات عيد الميلاد في أوروبا إلى “بكاء وعويل”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

حثت جماعة موالية لتنظيم داعش، أنصار الأخير في أوروبا على تنفيذ هجمات خلال فترة عطلة عيد الميلاد.

ونشرت قناة “ناشر” الإخبارية التي تدعم داعش، رسالة على الإنترنت، أمس الأربعاء، دعت فيها أنصار التنظيم إلى “شن هجمات ضد أهداف مثل الأسواق والمستشفيات في أوروبا خلال فترة عطلة عيد الميلاد”، مطالبة المسلمين بـ”الابتعاد عن أماكن احتفالات المسيحيين”.

وأضافت الرسالة أن “الاحتفالات والتجمعات والأسواق والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية وحتى المستشفيات كلها أهداف”.

وتابعت أن داعش “سيبدل ألعابهم النارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات، وستحول الغناء والتصفيق إلى بكاء وعويل”.

وأُرفقت الرسالة بصور لمتشددين يحملون أسلحة وشجرة عيد الميلاد، بحسب “رويترز”.

وجاء هذا التهديد في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الأوروبية إجراءات الأمن في أعقاب هجوم دهست خلاله شاحنة حشدًا في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، هذا الشهر. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت قبل أيام من هجمات وشيكة محتملة لتنظيمي داعش والقاعدة في أنحاء مختلفة من أوروبا.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها، الاثنين الماضي، بـ”الحذر من تزايد مخاطر وقوع هجمات إرهابية في أنحاء أوروبا خاصة أثناء موسم العطلات”.