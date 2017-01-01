بالفيديو.. كاميرات المراقبة ترصد منفذ الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول

المصدر: اسطنبول- إرم نيوز

نشر نشطاء أتراك على مواقع التواصل مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة داخل الملهى الليلي في اسطنبول الذي تعرض لهجوم دام ليلة رأس السنة.

ويظهر المقطع منفذ الهجوم الملثم، عقب انتهائه من إطلاق النار على المحتفلين والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة 40 آخرين.

وأكد حاكم اسطنبول، واصب شاهين، مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 40 في هجوم مسلح استهدف ملهى ليليًا في اسطنبول في ليلة رأس السنة.

وأضاف شاهين أن المهاجم أطلق النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي في حي أورتاكوي باسطنبول قبل أن يطلق النار داخل المبنى. ووصف شاهين الهجوم بالعمل الإرهابي.

وفي وقت سابق قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إن مهاجما واحدا على الأقل فتح النار على ملهى ليلي مزدحم في اسطنبول في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ما أسفر عن إصابة 20 إلى 30 شخصا.