بن دغر: استهداف الحوثيين لميناء المخا عمل إرهابي يعكس “روح الهزيمة”

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، مساء أمس السبت، استهداف الحوثيين لميناء مدينة المخا “عمليًة إرهابيًة تعكس روح الهزيمة” التي يعانون منها.

وقال بن دغر، في تغريدة مقتضبة عبر حسابه بموقع “تويتر”: إن “العملية الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح باستهداف ميناء المخا بقارب مفخخ، تعكس روح الهزيمة للمليشيا”.

العملية الإرهابية التي قامت بها مليشيا الحوثي و صالح بإستهداف ميناء المخاء بقارب مفخخ،يعكس روح الهزيمة للمليشيا ولجوئهم لتدمير البنيةالتحتية pic.twitter.com/U6kJHzIof6 — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) July 29, 2017

وأشار بن دغر، إلى أن العملية تعكس أيضًا “لجوءهم لتدمير البنية التحتية”.

وفي السياق ذاته، قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر – والذي يقيم بالرياض – إنه “أعيد تشغيل ميناء المخا لإيصال الغذاء والإغاثة لأبناء تعز وللشعب اليمني”.

وأضاف السفير في تغريدة له على “تويتر”، أن “الحوثيين يهاجمون الميناء اليوم لحرمان اليمنيين من الغذاء والإغاثة”.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعرض ميناء المخا؛ للاستهداف بـ”قارب مفخخ” من قبل الحوثيين.

وقالت قيادة التحالف، في بيان نشرته وكالة “واس” السعودية الرسمية، إن “القارب اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن، ما أوقع انفجارًا لم يحدث خسائر في الأرواح ولا أضرار تذكر”.