حوثيون يبترون أصابع طفل ويكسرون ذراعه في “إب” بحجة “حماية المقرات”

اعتدت ميليشيات الحوثي على طفل يمني من مدينة “إب” وسط اليمن، بالضرب، وبترت أصابعه، في جريمة جديدة بحق الطفولة تضاف إلى سجل الحوثيين.

وقالت مصادر محلية لـ “إرم نيوز”، إن عددًا من عناصر ميليشيات الحوثي التي تتمركز في مبنى فرع المؤسسة الاقتصادية العسكرية، بالمحافظة، قاموا بضرب طفل يعمل بائعًا للخضروات في السوق المركزي المحاذي لمبنى المؤسسة”.

وأضافت المصادر: “لم يكتفِ الحوثيون بضرب الطفل فقط، بل قاموا ببتر أصابعه بآلة حادة فضلًا عن تسببهم في كسر ذراعه”.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين برّروا فعلتهم تلك بذريعة “حماية مبنى المؤسسة الاقتصادية العسكرية”.

وأثارت الحادثة، غضب وسخط واستياء الوسط اليمني، حيث عبر العديد من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم الشديد جراء ما اقترفته مليشيات الحوثي، واصفين إياها بـ “الجريمة البشعة” بحق الطفولة.