بن دغر: مستعدون لتبادل جميع الأسرى مع الحوثيين برعاية أممية

وأكد بن دغر، خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية بيتر ماورير، “استعداد الحكومة لتبادل جميع الأسرى بشكل كامل مع الميليشيات، وعبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر”.

وقال رئيس الحكومة اليمنية إن “الميليشيات الانقلابية تواصل رفضها لقرار مجلس الأمن والمتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي”.

وأشار بن دغر إلى أن “عدد المحتجزين والمفقودين في سجون الحوثيين بلغ أكثر من 3000 سجين ومعتقل ومخفي، بينهم أطفال زُج بهم إلى ساحات القتال واستخدموا كدروع بشرية”.

وسلّم رئيس الوزراء اليمني لرئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي قائمة بأسماء هؤلاء المعتقلين والمفقودين.

ويأتي ملف المعتقلين والمختطفين على رأس أولويات رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارته الحالية لليمن.

وقال ماورير، بحسب بيان نشره الصليب الأحمر، اليوم، إنه “سيحث جميع الأطراف المتحاربة على إتاحة الوصول الفوري وغير المشروط إلى الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع”.

وفي سياق آخر، لقي قائد في “الحزام الأمني” مصرعه، اليوم الأحد، وأصيب اثنان من مرافقيه في كمين مسلح بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي في محافظة أبين، فضل عدم ذكر اسمه، إن “قائد الحزام الأمني بمديرية الوضيع بمحافظة أبين، عبدالحكيم عمير، لقي مصرعه في كمين مسلح نصبه مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة، وسط الشارع العام بمنطقة العين، شرق عاصمة المحافظة زنجبار”.

وأضاف المصدر، أن اثنين من مرافقي عمير أصيبا بإصابات مختلفة، أسعفا على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة.