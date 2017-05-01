بن دغر يأمر بصرف رواتب محافظة تعز واعتماد مليون دولار لمعالجة الجرحى

المصدر: عدن- إرم نيوز

أوعز رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، لوزارة المالية بسرعة صرف رواتب جميع الموظفين المدنيين في محافظة تعز، بحسب موازنة الدولة للعام 2014 وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومحافظ المدينة.

وأكد بن دغر أن الحكومة صرفت رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكرين في المحافظات المحررة، وتعمل جاهدة على استكمال صرف رواتب الموظفين في المحافظات التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين، مشددًا على ضرورة التزام مليشيات الحوثي بتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، حتى تفي الحكومة بكل التزاماتها تجاه الموظفين، وفِي عموم المحافظات دون استثناء.

ووجه رئيس مجلس الوزراء أيضا بصرف مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإضافية لمعالجة الجرحى في محافظة تعز، على أن تقوم وزارة الصحة العامة والسكان بالإشراف على صرف المبلغ الذي خصص لهذه الغاية، كما وجه بصرف مستحقات مستشفى الثورة بتعز فورًا .