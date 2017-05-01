صالح يتخلى عن حلفائه الحوثيين في حصار تعز‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

وافق حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على مبادرة مجتمعية تنص على فتح المعابر وتبادل الأسرى ودخول الإغاثات الإنسانية والبضائع إلى مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وذكر موقع “المؤتمر نت”، الناطق بلسان الحزب اليوم الإثنين، أن الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للمؤتمر، الشيخ سلطان البركاني، تقدم بمبادرة تطالب الحوثيين وقوات صالح بـ”فتح المعابر وتبادل الأسرى ودخول الإغاثات الإنسانية والبضائع والسلع وتسهيل تنقلات المواطنين من وإلى المدينة”.

وأكد صالح، “تأييده ومباركته لأي جهود في سبيل تحقيق السلام، بما في ذلك جهود اللجنة المجتمعية لتحقيق السلام، والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة”.

وتضم اللجنة، التي شكلها البركاني واجتمعت في القاهرة، قيادات في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، وبينهم مسؤولون بالحكومة الشرعية، في مقدمتهم رشاد العليمي مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، ومحافظ تعز الأسبق حمود خالد الصوفي.

وأشار الموقع، إلى أن قيادة حزب المؤتمر، تؤكد “أن الحوار بين كافة المكونات السياسية هو الخيار الوحيد والحتمي لمعالجة أوجه التباينات والاختلافات، بما يضمن وقف نزيف الدم اليمني ـ اليمني، ويحفظ الأرواح ويصون الممتلكات العامة والخاصة”.

ويفرض الحوثيون وقوات صالح، حصارًا على مدينة تعز، من جميع المنافذ الشرقية والغربية والشمالية، فيما تمتلك القوات الحكومية منفذًا فرعيًا يربط المدينة بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحوثيين، الذين يشاركون مع قوات صالح في فرض الحصار. كما لم تكشف الحكومة الشرعية عن موقف رسمي حول تلك المبادرة.

يذكر أن البركاني استقر في القاهرة، منذ فترة، ويلعب في المنطقة الوسط بين الحكومة الشرعية والحوثيين وصالح، حيث يحتفظ بعلاقات جيدة مع الطرفين.