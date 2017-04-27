وثيقة: الحوثيون استولوا على 7 آلاف سيارة منذ سيطرتهم على السلطة

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

استولت اللجان الشعبية الذراع المسلح لجماعة الحوثي، على سبعة ألف سيارة تتبع وزارات ومؤسسات حكومية، منذ سيطرتها على السلطة في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وتداول مدونون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة من القيادي الحوثي صالح الصماط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، إلى عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الحوثيين، لاستصدار أمر إلى وزير المالية، لترقيم السيارات، وذلك لضمان “عدم تعرضها للمخاطر”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز” إن “جماعة الحوثي استولت على 87 سيارة من مقر وزارة الزراعة والري بصنعاء منها نحو 40 سيارة تتبع مشروع مكافحة الجراد، خلال الأسبوع الأول لدخولها صنعاء، وحولت الكثير منها إلى أطقم عسكرية بينما وزعت السيارات الفخمة على قادتها”.

وأضافت المصادر أن “جماعة الحوثي استولت كذلك على سيارات تتبع وزارة الصحة ووزارة الأشغال العامة إضافة إلى المئات من السيارات والمركبات في معسكرات الجيش، ومئات السيارات التي يمتلكها معارضون سياسيون وقبليون”.