بن دغر: الجيش اليمني يسيطر على 80% من محافظة الجوف

المصدر: عدن – إرم نيوز

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر السبت، إن الجيش تمكن من السيطرة على أكثر من 80% من محافظة الجوف، المحاذية للحدود مع السعودية.

جاء تصريح بن دغر خلال لقائه مع محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وذكرت الوكالة أن “بن دغر ناقش مع العكيمي سير العمليات العسكرية ضد القوى الانقلابية في المحافظة، واحتياجاتها التنموية والخدمية”.

وعلاوة على كونها محافظة حدودية، فإن أهمية الجوف تكمن بمحاذاتها لمحافظتي مأرب الغنية بالنفط، وصعدة التي تعد معقل الحوثيين الرئيسي.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمساعدة الجيش والمقاومة الشعبية في منع سيطرة الحوثيين وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.