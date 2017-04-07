في مؤشر لاتساع الشرخ.. مقرب من صالح يشن هجومًا على الحوثيين

المصدر: عدن– إرم نيوز

لم يعد خافيًا أن سير هوة الخلاف بين الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وحلفائه الحوثيين في اتساع، ويعد هجوم نبيل الصوفي، الإعلامي المقرب من صالح، حلقة جديدة في هذا المسلسل الذي تغذيه الصراعات البينية على السلطة.

ونقل موقع “عدن الغد” نقلًا عن صفحة الإعلامي الصوفي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قوله: “إن الممارسات التي يمارسها محمد علي الحوثي وعبدالكريم الحوثي على المؤسسات التي يسيطر عليها الحوثيون غير مقبولة، مطالبًا رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي صالح الصماد بضبط سوقه”.

وكتب الصوفي: “عيال الحوثي، وابن الصماد..”السيد عبدالملك”، يقول إن الحكم بيد الصماد، وعلى الصماد أن “يضبط سوقه”.

وتابع: “ذات الشيء يقوله المؤتمر الشعبي، إن الصماد والمجلس السياسي يمثلون الدولة ولا يمثل كل منهم جماعة.. طيب ومحمد علي الحوثي وعبدالكريم الحوثي؟”.

وأضاف: “ذولا، يقولون إنهم يتبعون السيد، والصماد مش سيد.. هو إلا رئيس المجلس السياسي.. هم اثنين سادة، بعد السيد الأول..”.

وتشهد العلاقات بين صالح والحوثيين توترًا في الأشهر الأخيرة بعد تزايد الاتهامات بين الطرفين، مما جعلهما يخسران العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرتهما .