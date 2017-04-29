مقرب من محافظ حضرموت: لم نؤيد قرار هادي بإقالة الزبيدي

المصدر: عدن- إرم نيوز

نفى مصدر مقرب من محافظ محافظة حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، لـ”إرم نيوز”، صحة تلك الأخبار التي تم تداولها أمس الجمعة، حول تأييده لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التي أصدرها أمس الأول الخميس، لا سيما المتعلق بقرار تغيير محافظ عدن عيدروس الزبيدي.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” في نسختها الشرعية، نشرت أمس الجمعة، خبرًا يفيد بتأييد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، لقرارات الرئيس هادي.

وأشار المصدر المقرب في تصريحه لـ”إرم نيوز” إلى أن المحافظ نفى لمن يحيطونه صحة تأييده لقرارات هادي.

وظهر محافظ عدن المقال اللواء عيدروس الزبيدي في منزله لأول مرة منذ إقالته يوم الخميس، وهو يستقبل عددًا من القيادات والمسؤولين المحليين من المحافظات الجنوبية لليمن.

واستقبل محافظ عدن المقال محافظ لحج ناصر الخبجي، وناقش أثناء اللقاء مع قيادات من لحج وشبوة قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأخيرة، والتي تضمنت إقالته من منصبه بشكل مفاجئ.