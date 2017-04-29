تتصدرها نساء.. بدء التظاهرات المؤيدة لعيدروس الزبيدي في عدن (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

بدأت في ساعات الصباح الأولى اليوم، في مدينة عدن اليمنية تظاهرات مؤيدة للواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن المقال من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وبث موقع صحيفة عدن الغد المحلية صور تظاهرة في الشارع الرئيس بالمعلا، حيث ردد المشاركون هتافات مؤيدة للزبيدي.

وكان لافتًا تصدر نساء لهذه التظاهرة.

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وترددت مساء أمس الخميس في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في عدن احتجاجًا على قرار إقالة الزبيدي.

ومن المقرر وفقًا لهذه الدعوات تنظيم تظاهرة رئيسة في ساحة العروض الرئيسة بعدن، بالإضافة إلى مسيرات في أحياء المدينة.

ورغم تأييد بعض المكونات الحزبية لقرار إقالة الزبيدي إلى أن المحافظ السابق يحظى بشعبية واسعة في عدن خصوصًا لدوره البارز في إرساء الأمن بالمدينة التي كانت تعاني قبله من انفلات أمني واسع.

وتتطلع الأوساط السياسية اليمنية إلى ظهور مرتقب للزبيدي خلال الساعات القادمة لإبداء موقفه من قرارات الرئيس هادي الأخيرة.

وشهدت عدة مناطق في جنوب اليمن أمس الجمعة تظهرات مؤيدة للزبيدي.