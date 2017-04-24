وزير حوثي يقدم خطة صادمة لتوفير رواتب المعلمين في صنعاء

المصدر: عدن - إرم نيوز

كشف مصدر يمني مقرب من الحوثيين عن خطة وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي لتوفير رواتب المعلمين التابعين لجماعة الحوثي الذين يمارسون مهنة التدريس في المدارس الخاضعة لسيطرة الميليشيات في صنعاء.

وأوضح المصدر أن خطة الوزير تقوم أساساً على توفير الرواتب من خلال ابتزاز أهالي الطلاب ليحلوا محل الوزارة في دفع رواتب المعلمين، في حين لم يقدم الوزير أي حل ناجع أو منطقي لحل أزمة الرواتب المتأخرة.

وعقد اجتماع ساخن بوجود الوزير حضره عدد من المعلمين والتربويين المحتجين على تأخر رواتبهم، حيث شهد الاجتماع طرح الوزير لخطته تلك كمقترح مرحلي لتوفر رواتب المعلمين.

ونقل موقع “عدن الغد” عن المصدر قوله: “كنا نشرح للوزير الوضع المأساوي الذي نعاني منه ويعاني منه زملاؤنا، وهو يصغي لنا، وظننا أن حلولاً جذرية سيقدمها الوزير للكادر التربوي والتعليمي حتى نرتقي بمستوى أدائنا”.

وتابع قائلاً: “بعدما انتهينا من طرح همومنا ومشاكلنا، صُدمنا عندما فاجأنا الوزير الحوثي بقوله إن عمليات صرف المرتبات تحتاج إلى وقت كبير، وإنه إذا كانت أوضاعهم المعيشية سيئة فإنه لا يوجد لديه أي مانع في أن يأخذوا مرتباتهم من أولياء أمور الطلاب، كونهم بحاجة إلى تعليم أبنائهم، وقد تم تجربة ذلك في محافظة البيضاء حيث نجحت التجربة ولا يزال أولياء الأمور هم من يدفع المرتبات الشهرية للمدرسين”، على حد قوله.