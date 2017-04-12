المقاومة اليمنية تسيطر على 4 مواقع للحوثيين في “البيضاء”

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

كشفت مصادر للمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأربعاء، أنهم تمكنوا من السيطرة على 4 مواقع عسكرية في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت المصادر: “إن مواجهات عنيفة اندلعت في الساعات القليلة الماضية بين المقاومة وجماعة “أنصار الله” (الحوثي) في مديرية القريشية، التابعة لمحافظة البيضاء، أسفرت عن سيطرة المقاومة على 4 مواقع انتزعتها من الحوثيين”.

ويشهد عدد من مديريات محافظة البيضاء مواجهات بين المقاومة والحوثيين، أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة الحوثيين وقوات صالح، على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.