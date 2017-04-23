زعيم الحوثيين يدعو إلى مزيد من القتلى في اليمن

المصدر: صنعاء – إرم نيوز

دعا زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، إلى مزيد مما وصفها بتضحيات القتلى والجرحى، “لأنه الأقل كلفة والمجدي لتعزيز الصمود”، حسب تعبيره.

وأشار في كلمة متلفزة بثتها قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، بمناسبة ذكرى مقتل الزعيم السابق للجماعة حسين بدر الدين الحوثي، إلى أن الحوثيين “معنيون بحكم المسؤولية أمام الله وأنفسنا وأجيالنا اللاحقة وأمام الشعب في اللحظة الراهنة بالتصدي للعدوان الذي تشرف عليه أمريكا، والتحرك بكل جد في مواجهته” بحسب وصفه.

وقال الحوثي: “إن الموقف المجدي هو التصدي للخطر الإسرائيلي والأمريكي في اليمن، والوقوف ضد هذا الاستهداف، مهما كان مستوى الضجيج والحملة التشويهية من الأعداء” على حد تعبيره.

كما دعا الحوثي إلى مساندة “المجلس السياسي الأعلى، والحكومة، التي شكلها تحالف جماعته مع الرئيس السابق علي صالح، والعناية القصوى بتحصيل الإيرادات، مشدداً على أهمية أن يكون هناك قانون للزكاة وتحديد مصارفها”.

وجرمّ عبدالملك الحوثي، كل من يتحرك عكس مسؤولية الحوثيين وحزب المؤتمر الموالي لصالح، كما شدد على أهمية دعم جبهة الساحل العربي، وكذا جبهة نهم، وأن تعطى كل جبهة حقها من الدعم والمساندة، حسب تعبيره.