وزير يمني يتهم الحوثيين بمنع وصول 200 قاطرة إغاثية إلى تعز‎

المصدر: تعز - إرم نيوز

اتهم وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح ميليشيات الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بمنع دخول 200 قاطرة إغاثية إلى محافظة تعز المحاصرة بوسط اليمن.

وقال فتح، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة: “منعت المليشيا الانقلابية 200 قاطرة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية، ‎قادمة من مراكز إغاثية دولية من دخول محافظة تعز”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

ووصف فتح احتجاز الحوثيين للقوافل بـ “بالأعمال الإرهابية الخارجة عن القوانين الإنسانية والدولية كافة “، محملاً الحوثيين وقوات صالح المسؤولية الكاملة عن “تجويع أبناء المحافظة والمساهمة في تردي الوضع الإنساني”.

وسيطر الحوثيون على تعز مطلع 2015، وقبل نحو عام شنت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عملية عسكرية، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع غرب تعز، وكسر الحصار عن المنفذ القادم من مدن الضالع، وعدن، ولحج‎.

ويمنع الحوثيون دخول المنظمات الدولية إلى المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية الموالية لهادي، ويجبرونهم على العودة، وآخرها منع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان أوبراين من دخول المدينة في فبراير/شباط الماضي.