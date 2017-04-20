مصرع مسؤول تسليح الحوثيين في تعز

المصدر: أشرف خليفة - إرم نيوز

قُتل، اليوم الخميس، أحد القيادات البارزة التابعة لمليشيات الحوثي، في المعارك التي جرت في مديرية “موزع” وجبهة و”جبال الثوباني” بمدينة تعز وسط اليمن، بين القوات الشرعية والمليشيات الحوثية.

وقالت مصادر ميدانية: “المواجهات التي شهدتها جبهة جبال الثوباني، أسفرت عن مقتل مسؤول تسليح المتمردين في جبهة معسكر خالد ويدعى سجاد المتوكل، وسقط إلى جانبه كذلك عدد من مقاتلي الحوثي”.

وأضافت المصادر: “كان وقع المعارك عنيفاً للغاية، واستمرت لساعات طويلة بشكل متواصل، على مداخل موزع وفي أطراف منطقة الثوباني والغرافي، وسط تقدم كبير من قبل قوات الشرعية، لغرض تحقيق السيطرة على المنطقة المتسلسلة بالكامل”.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية، قصفت خلالها مخازن أسلحة تتبع المليشيات الانقلابية في جبال موزع تسببت بانفجارات كبيرة، واستهدفت كذلك تجمعات وآليات ومواقع الانقلابيين في مفرق الأحيوق بالوازعية غرب تعز.