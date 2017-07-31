الفنانة السعودية ريم العبدالله تعلن استعدادها لتوفير 4 طائرات لحجاج قطر

أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، السبت الماضي، التسجيل الإلكتروني على موقعها لأداء فريضة الحج لسنة 2017، دون توضيح أسباب الإجراء الذي شمل جميع سكان قطر من مقيمين ومواطنين، بينما أعلنت الفنانة السعودية ريم العبدالله على تويتر أنها مستعدة لتوفير 4 طائرات لنقل الحجاج القطريين.

وقالت العبدالله في تغريدة لهاعلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أقسم بالله أنني على استعداد للتبرع بقيمة إيجار 4 طائرات 777 لنقل جميع حجاج قطر، وهذا تحدٍ مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج”.

وتقدر القيمة الإجمالية لنقل الركاب القطريين من مطار الدوحة إلى مطار جدة على متن أربع طائرات من ذات الطراز نحو 2.361 مليون ريال.

وكانت انطلاقة الممثلة ريم العبدالله في الجزء الـ15 من مسلسل طاش ما طاش، ثم ظهرت بعدها في عدة إنتاجات تلفزيونية، إضافة إلى دورها في الفيلم السينمائي “وجدة”، مع المخرجة هيفاء المنصور.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أوقفت يوم السبت 29 يوليو/تموز، التسجيل الإلكتروني على موقعها لأداء فريضة الحج لسنة 2017، دون توضيح أسباب الإجراء الذي شمل جميع سكان قطر من مقيمين ومواطنين.

فيما رحبت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية “بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر”.