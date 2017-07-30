قيادي حوثي يدعو السعودية إلى”هدنة فعلية” خلال الأشهر الحُرم

دعا رئيس ما يسمّى بـ “اللجنة الثورية العليا” لجماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، السعودية التي تتزعم التحالف العربي لمساندة الحكومة الشرعية في اليمن، للتوقيع على “هدنة فعلية” يلتزم فيها الجميع، تنص على “عدم القتال خلال الأشهر الحُرم”.

وطالب القيادي الحوثي، في بيان نشره على “تويتر”، المملكة العربية السعودية بـ”التوقيع على هدنة فعلية في البيت الحرام، تُلزم الجميع بوقف القتال على كل المحاور، وتستمر حتى انتهاء الأشهر الحرم”، لافتًا إلى أن دعوته تأتي “إكرامًا للأشهر الحُرم، وتعظيمًا لها”، وفق قوله.

وتأتي هذه الدعوة وسط تصعيد عسكري كبير على عدد من جبهات القتال، داخل الأراضي اليمنية، وعلى الشريط الحدودي مع السعودية.

والأشهر الحُرم بالتقويم الهجري للسنة، هي: “ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب”، وفي التراث العربي الإسلامي وحتى في الجاهلية، كان يتم وقف القتال فيها كتقليد يهدف إلى تمكين الحجاج، والتجار من الوصول آمنين إلى أماكن العبادة والأسواق.