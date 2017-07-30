مقتل اثنين من قادة الحوثيين البارزين في هجوم للجيش اليمني بشبوة

قتل اثنان من أبرز قادة ميليشيات الحوثي، في اليمن، وعدد آخر من العناصر الحوثية، في هجمات شنها الجيش اليمني، في جبهة “بيحان” غربي محافظة “شبوة” جنوبي شرق ‏اليمن.‏

وأفادت مصادر ميدانية يمنية في تصريح أورده موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة، أن “وحدة الصواريخ في ‏اللواء 26 مدرع قصفت بالصواريخ ‏والمدفعية مواقع وتحركات العناصر الانقلابية في ‏أطراف ريف طوال السادة ومنطقة وادي الدقيق من ‏المحورين الشمالي الغربي لمدينة بيحان” ، مبينة أن “الهجمات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى ‏والجرحى في صفوف الانقلابيين بينهم قائدان ميدانيان ‏وتدمير عدد من عتادهم العسكري”.‏

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الجيش المسنودة من المقاومة ‏الشعبية استهدفت خطوط إمداد الميليشيا ‏الانقلابية في محيط “وادي الدقيق” ومنطقة” البركة”.‏

من جهة أخرى، تقدمت وحدات من الجيش الوطني، أمس السبت، نحو مفرق “المخا” غرب تعز، لفرض سيطرتها الكاملة على المنطقة وتصفية جيوب مليشيا الحوثي وصالح في ظل انهيارات كبيرة للمليشيات الحوثية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، في نسختها الخاضعة للشرعية، إن “المواجهات تدور حاليًا في مفرق المخا من الجهة الشرقية بعد تطهير معسكر خالد بن الوليد وتكبدت المليشيات الانقلابية خسائر في الأرواح والمعدات، وإن قوات الجيش الوطني تتقدم بمعنويات عالية للسيطرة الكاملة على مثلث المخا”.