السفير السعودي في القاهرة ينفي استخدام الحج للضغط على قطر

نفى السفير السعودي لدى مصر ومندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، “ما روّجت له قطر مؤخرًا” بشأن استخدام المملكة لملف الحج للضغط على الدوحة من أجل تنفيذ مطالب الدول المقاطعة.

وقال قطان، في بيان صحفي وزّعه المكتب الإعلامي في السفارة السعودية في القاهرة اليوم الأحد: “ما تدّعيه قطر بشأن الحج والعمرة عارٍ تماماً من الصحة ويدخل تحت محاولات صرف النظر عن المطالب الأساسية التي قدمتها المملكة ودول المقاطعة وهي وقف دعم الدوحة للإرهاب، وانتهاج سياسات زعزعة الأمن والاستقرار في الدول والتدخل في شؤون الأشقاء في مجلس التعاون والدول العربية الأخرى”.

وأضاف قطان أن “ربط الموقف السياسي للمملكة باستقبال ضيوف الرحمن ليس واردًا على الإطلاق”.

وتابع أنه “في إطار هذه السياسة الثابتة للمملكة، أصدرت وزارة الحج السعودية بيانًا أكدت فيه أن حكومة المملكة ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر، وقدّم البيان شرحاً وافياً للمنافذ التي تستقبل الحجاج والمعتمرين القطريين”.

كما أشار السفير إلى أن هيئة الطيران السعودي صرحت في وقت سابق أنه “بالنسبة للحجاج من المواطنين القطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر وتم تسجيلهم في المسار الإلكتروني للحج، سيكون بإمكانهم القدوم جواً مباشرةً من الدوحة، أو عبر أية محطة أخرى (ترانزيت)، وعلى أي ناقل جوي، غير الخطوط القطرية، تختاره الدوحة وتوافق عليه هيئة الطيران المدني”.