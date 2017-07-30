قطر تمنع مواطنيها من الحج.. والدفعة الأولى من حجاج إيران تغادر إلى السعودية

غادرت أولى قوافل الحجاج الإيرانيين منذ حادث تدافع منى عام 2015، مطار “بندر عباس” الإيراني باتجاه المدينة المنورة في السعودية.

ويأتي ذلك بينما تمنع قطر مواطنيها من أداء مناسك الحج بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، عن ممثلة المرشد الإيراني علي خامنئي المكلفة بشؤون الحجاج، فرزانه شرفبافي، قولها إن “القافلة الأولى من الحجاج انطلقت من مطار بندر عباس جنوبي إيران، باتجاه المدينة المنورة “.

من جهته، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمته أمام مسؤولي الحجاج الإيرانيين، إن “سلامة الحجاج أمر مهم، وطهران لم تنسى الأحداث التي وقعت عام 2015″، في إشارة إلى حادثة تدافع منى التي أدت إلى وفاة 769 شخصاً وفقاً لبيانات سعودية، وأعلنت حينها إيران أن 465 من مواطنيها توفوا في الحادث.

ومن المتوقع أن يتوجه 86 ألفًا و500 إيراني إلى الأراضي المقدسة للمشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام، بعد انقطاع عن الحج خلال الموسم الماضي 2016.

ومن جهة أخرى، أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أمس السبت 29 يوليو/تموز، التسجيل إلكترونيا على موقعها لأداء فريضة الحج لسنة 2017.

ولم توضح الوزارة أسباب وقف التسجيل، الذي شمل الجميع، سكان قطر من مقيمين ومواطنين.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه “في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم، بما فيها قطر”.