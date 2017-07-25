برواية شقيقه.. تفاصيل مقتل فهد الخضير رئيس هيئة “الخبراء” السعودية

روى عثمان الخضير، الشقيق الأكبر للراحل رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز رياض الخبراء فهد الخضير في السعودية، تفاصيل جديدة حول واقعة مقتله، معتبرًا أن حريقًا متعمدًا شبّ في ملحق منزله .

وأوضح الخضير أن فهد اعتاد على النوم ليلًا في ملحق بباحة المنزل في الإجازات، مفضلًا الهدوء، وعند الفجر طرق الجيران باب المنزل بقوة، وأبلغوا الأسرة أن حريقًا يتصاعد من باحة المنزل، ولم يكن واضحًا في تلك اللحظات من كان بداخل المنزل، وحاولت الأسرة الخروج إلى الباحة وفوجئوا بأن الباب المؤدي لها مغلق، ما يشير إلى أن الجناة عمدوا إلى ذلك لقطع الطريق أمام أية محاولات إنقاذ.

وأضاف عثمان لصحيفة “عكاظ”، أن زوجة الراحل وأبناءه خرجوا من باب خلفي وحاولوا فتح باب الملحق وفشلوا في ذلك، وبدأ الجيران في رش الماء من الخارج في محاولة لإطفاء الحريق، ووصلت فرقة الدفاع المدني واضطرت إلى كسر الباب، ووجدت الراحل في موقعه وتم نقله إلى المستشفى.

وتابع أنه تلقى الخبر ومضى سريعًا إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات واستلام الجثمان، معتقدًا أن الوفاة طبيعية نتيجة حريق، لكن المسؤولين في المستشفى رفضوا تسليم الجثة وأبلغوه أن نتيجة الكشف المبدئي أوضحت أن الوفاة جنائية، وأن الشرطة هي من ستتولى الأمر.

لا عداوات

وأضاف عثمان، أنه ذهب أمس (الاثنين) لمراجعة شرطة الخبراء، وأوضح لهم مدير المركز أن التحقيق مستمر في القضية وستتم ملاحقة الجناة. وأشار إلى أن والده كبير في السن ولا يعلم حتى اللحظة أن الوفاة حدثت نتيجة عمل جنائي، وظل يلح منذ أمس الأول، على ضرورة إنهاء إجراءات تسليم الجثة للصلاة على الفقيد ومواراته الثرى، وذات الحال مع الوالدة التي أصيبت بحالة من الصدمة بعد تلقيها النبأ الحزين.

وأكد الخضير أن شقيقه الراحل فهد معروف وسط العائلة بحسن الخلق ،ولم يعرف عنه وجود خصومات أو عداوات مع أحد، وظل يؤدي مهمات عمله بما يرضي الله، مستغربًا ما تعرض له ،خصوصًا أنه تعود على معالجة المشكلات ،ويصلح بين الناس بل يدفع من جيبه الخاص لمعالجة بعض الإشكاليات ،ويحرص على حقوق الناس.

وعن بداية عمل شقيقه فهد في الهيئة، أوضح أنه تخرج في الجامعة، وعمل معلمًا في مدرسة خاصة، ورشح على وظيفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة البدائع قبل 15 عاما، وبقي لسنوات هناك ونقل قبل أربع سنوات إلى مركز الخبراء حتى أصبح مديرًا له، ولم نسمع عنه ما يستوجب ما حدث. وأضاف أن الراحل متزوج من امرأتين وله ثمانية من الأبناء والبنات.