تفاصيل “غريبة” بشأن مقتل فهد الخضير رئيس هيئة “الخبراء” السعودية

ظهرت بعض تفاصيل حادثة مقتل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز الخبراء في السعودية، فهد الخضير، وسط مخاوف من أن تكون الواقعة مرتبطة بعمله في الهيئة الدينية التي تتعرض لانتقاد مستمر من قبل شريحة من مواطني المملكة.

وبينت وسائل إعلام محلية وأقارب المتوفى أن الحادث وقع فجر الأحد، حيث سمع صوت غريب داخل ملحق سكنه بالخبراء عندما كان نائمًا، وبعد ذلك بدقائق اشتعلت النيران في السكن.

وفي البداية اعتقد ذوو المتوفى أنه قضى اختناقًا نتيجة الحريق، قبل أن يكشف الطب الشرعي أنه تلقى رصاصتين في صدره كانتا السبب في وفاته.

وقالت الأسرة إنه من الغريب أن هذا كان أول يوم دوام للمتوفى عقب عودته من الإجازة، موضحة أن أغرب ما تمت ملاحظته هو أن باب الغرفة التي كان الخضير نائمًا فيها ظل مغلقًا، وأنه لم يتم العثور على مفتاح الباب سواء داخلها أو خارجها حتى اللحظة وفقًا لموقع “عاجل”.

وقال مقربون من العائلة إن تأخر إعلان وفاة الخضير جاء بعد حالة تكتم من ذويه على الواقعة في البداية احترامًا لمشاعر أفراد عائلته الذين فوجئوا بالحادث خاصة أنه وقع في منطقة نائية وهادئة حيث من النادر وقوع أية حوادث جنائية.

والخبراء هي إحدى المدن التابعة لمنطقة القصيم، وتبعد عن العاصمة الإدارية بريدة بحوالي 70 كم ،وتقع غرب مطار القصيم الإقليمي الذي تبعد عنه بحوالي 35 كم ،وتمتاز بوقوعها على مفترق طرق بين البكيرية والبدائع ورياض الخبراء على طريق المدينة المنورة القديم.

سيرة المتوفى

تبقى التفاصيل التي يرويها مقربون من الخضير وعائلته، رغم ندرتها، هي المصدر الوحيد الذي يكشف بعض جوانب حياة الشيخ الذي لم يكن معروفًا على نطاق واسع قبل الحادث.

وكتب أحد أصدقاء الشيخ الخضير ويدعى عبدالله البشري في نعي صديقه “نعم الرجل أبا عزام، صحبته رجلًا خدومًا غيورًا شجاعًا من أبرز صفاته، صاحب فزعة، مسارعًا لقضاء حوائج المسلمين”.

فيما نعاه الأمير والأكاديمي السعودي المعروف، الدكتور خالد آل سعود بقوله “رحم الله هذا المُحتسب الفاضل، وأكثر من أمثاله، وأخزى قاتله الحقير في الدُنيا والآخرة”.

فيما كتب المشرفون على حساب “قناة المجتمع السعودي” المقرب من هيئة الأمر بالمعروف “الشيخ فهد الخضير، قتل اليوم غدرًا، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، نعم الرجل، صاحب الابتسامة الجميلة والأخلاق النبيلة”.

وينتمي الشيخ فهد الخضير، لعائلة الشيخ الدكتور عبدالكريم عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في السعودية.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت حريقًا اندلع في ملحق منزل الخضير فجر يوم الأحد، ونقلته للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يكشف الأطباء عن تعرضه لطلقات نارية في صدره لتأخذ الحادثة طابعًا جنائيًا.