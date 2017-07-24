مجهولون يغتالون نجل قائد الشرطة العسكرية ومرافقه بتعز

قتل مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، نجل قائد قوات الشرطة العسكرية ومرافقه، بمحافظة تعز، في كمين مسلح، استهدف سيارة كانت تقلهم في أحد شوارع المدينة.

وقالت مصادر محلية بتعز، إن المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة جمال الشميري، نجل قائد الشرطة العسكرية بتعز، ومرافقه، وأردوهما قتيلين على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن المدنيين في شارع العواضي، حاولوا إسعافهما على وجه السرعة، لكن دون جدوى.

وساهم قائد الشرطة العسكرية بتعز، في تهدئة التوتر الذي نشب بين عصابة مسلحة، يقودها غزوان المخلافي، وقوات اللواء 35 مدرع، بقيادة العقيد عادل فارع (أبو العباس)، أدت إلى نشوب مواجهات مسلحة، قتل على إثرها عدد من المدنيين.

وضبطت قوات الشرطة العسكرية، غزوان المخلافي، فيما أبرمت اللجنة الأمنية بتعز اتفاقاً للتهدئة.

إلى ذلك، استعادت قوات الجيش الوطني اليمني، موقع جبل الدرب الاستراتيجي، غربي مدينة تعز، من قبضة الانقلابيين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، ظهر اليوم الإثنين، بعد معارك عنيفة بين الجانبين.

ونقل المركز الإعلامي لقوات الجيش الوطني، أن الجيش شنّ هجومًا عنيفًا على مواقع الانقلابيين في جبل الدرب، بمنطقة الكدحة، في مديرية المعافر، أسفر عن سقوط العشرات من الانقلابيين، بين قتيل وجريح، وتمكنت على إثره من السيطرة على الجبل الاستراتيجي.